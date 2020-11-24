Степаненко: Шахтер должен думать только о победе над Боруссией

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко дал свой комментарий перед игрой с Боруссией.

Матч Боруссия — Шахтер состоится завтра, 25 ноября. в 20:00 по киевскому времени.

"Просчитывал ли как нужно с кем сыграть, чтобы выйти в плей-офф? Если честно, так прям не просчитывал, тяжело в такой группе что-то предсказать. Нет таких команд, которые гораздо ниже уровнем. Уровень высокий и предугадать, как будет складываться каждый матч, нельзя. Мы должны думать только о победе", — сказал Степаненко на пресс-конференции.

Также игрок прокомментировал ситуацию вокруг отмененного матча Швейцария — Украина.

"На самом деле настроение у нас нормальное, какое там примут решение не от нас зависит. Мы были готовы играть и сейчас готовы играть. А там уже пусть принимают решение. У нас в нет мыслей о том, что в составе Боруссии есть игроки швейцарской сборной. Мы думаем о Шахтере и о наших задачах. Как и швейцарские игроки Боруссии думают о своих задачах. Как говорится, это совсем другой турнир".