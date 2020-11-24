​Тайсон, Хочолава и Коваленко не попали в заявку Шахтера на матч с Боруссией М

Шахтер уже завтра, 25 ноября, сразится с Боруссией на выезде в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
"Горняки" отправились в Германию в составе 20 человек. В заявку не вошли Тайсон, Давид Хочолава и Евгений Коноплянка, которые не успели восстановиться после травм. Также отсутствует Виктор Коваленко, который только-только вылечился от коронавируса.
Полный список:
Голкиперы: Пятов, Трубин, Шевченко;
Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь;
Полузащитники: Степаненко, Марлос, Антонио, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков;
Нападающие: Мораес, Фернандо.
Матч Боруссия М — Шахтер состоится в среду, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.