​Тайсон, Хочолава и Коваленко не попали в заявку Шахтера на матч с Боруссией М

"Горняки" обнародовали список футболистов, на которых будет рассчитывать Луиш Каштру в игре Лиги чемпионов.

Шахтер уже завтра, 25 ноября, сразится с Боруссией на выезде в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

"Горняки" отправились в Германию в составе 20 человек. В заявку не вошли Тайсон, Давид Хочолава и Евгений Коноплянка, которые не успели восстановиться после травм. Также отсутствует Виктор Коваленко, который только-только вылечился от коронавируса.

Полный список:

Голкиперы: Пятов, Трубин, Шевченко;

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь;

Полузащитники: Степаненко, Марлос, Антонио, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков;

Нападающие: Мораес, Фернандо.

Матч Боруссия М — Шахтер состоится в среду, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.