Боруссия М — Шахтер: онлайн-трансляция матча

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка между командами.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер встретится с Боруссией М. Матч состоится в среду, 25-го ноября в Менхенгладбахе, на Боруссия Парк. Начало игры — в 19:55.

Команды в 2020 году однажды уже встречались на поле. Тогда немецкий коллектив не оставил шансов "горнякам", добыв победу со счетом 0:6.

Команда Марко Розе — лидер группы В с 5 очками в активе. Шахтер занимает третье место с тремя пунктами.

Сможет ли Шахтер взять реванш у "гладбахцев" на выезде? Об этом станет известно после их ответного поединка, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.