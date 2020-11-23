В Шахтере не выявлено случаев заражения COVID-19 перед матчем с Боруссией М

Коваленко, Марлос, Трубин и Бондарь возвращаются к тренировкам в общей группе.

Футболисты Шахтера проведи очередное тестирование на коронавирус перед поединком против гладбахской Боруссии, который пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба "горняков", все результаты тестов оказались отрицательными.

Отмечается, что по итогам тестирования к тренировкам в общей группе уже завтра, 24 ноября, вернутся Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Марлос и Виктор Коваленко.

Напомним, матч Боруссия М — Шахтер состоится в среду, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.