Штиндль: Нам не нужны мотивационные речи перед матчем с Шахтером

Форвард Боруссии М высказался о предстоящем матч против Шахтера в рамках Лиги чемпионов.

Накануне поединка в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между менхенгладбахской Боруссией и донецким Шахтером, нападающий немецкой команды Ларс Штиндль посетил предматчевую пресс-конференцию, во время которой поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы прекрасно понимаем, в какой позиции оказались благодаря упорной работе. Постараемся добиться чего-то такого, что запомнится надолго".

"Мотивационные речи нам не нужны. В команде витает чувство, что в ближайшие несколько недель мы можем добиться чего-то особенного. Убежден, что мы можем набрать еще очки во всех ответных матчах", — приводит слова Штиндля официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Боруссия М — Шахтер состоится завтра, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.