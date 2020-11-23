Шахтер и Боруссию М рассудит Чакыр

Турок Джюнейт Чакыр назначен на матч Лиги чемпионов Боруссия М — Шахтер.

Официальный сайт УЕФА обнародовал данные по предстоящему матчу Боруссия М — Шахтер.

Так, главным судьей встречи Лиги чемпионов назначен турецкий рефери Джюнейт Чакыр. Его ассистентами станут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Видеопомощник рефери — Абдулкадир Битиген, его ассистент — Мете Калкаван. Четвертый судья — Халил Мелер.

Все члены судейской бригады из Турции.

"Горняки" проведет встречу под наблюдением Чакыра всего во второй раз. Впервые это случилось в 2014 году, когда Шахтер сыграл вничью с Порту в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок Боруссия М — Шахтер пройдет 25 ноября в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.