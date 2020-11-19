Боруссия М — Шахтер: прогноз букмекеров на матч

Вашему вниманию котировки букмекеров на игру.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер встретится с Боруссией М. Матч состоится в среду, 25-го ноября в Менхенгладбахе, на Боруссия Парк. Начало игры — в 19:55.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — Боруссия М. На победу подопечных Марко Розе можно поставить с коэффициентом 1,51.

Ничейный результат по мнению экспертов представляется коэффициентом 4,70, а победа Шахтера маловероятна — 5,60.

На то, что обе команды забьют можно поставить с коэффициентом 1,61 (нет — 2,23).

Отметим, онлайн-трансляцию матча Боруссия М — Шахтер можно будет смотреть на Football.ua.