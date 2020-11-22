Каштру — о матче против Боруссии М: Шахтер будет искать победу, как делает это всегда

Специалист уверен в силе своей команды.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящий выездной матч против Боруссии М в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Шахтер будет искать победу, как делает это всегда. Очень часто считается, что происшедшее раньше в чемпионате или Лиге чемпионов как-то логично подействует. Нет, сейчас в футболе логики нет, все может произойти".

"Наша цель – показать хорошее выступление в следующем матче Лиги чемпионов и добиться хорошего результата, который оставит нас в этом соревновании", — сказал Каштру в интервью приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Отметим, матч Боруссия М — Шахтер состоится в среду, 25-го ноября. Начало встречи — в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.