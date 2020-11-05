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-
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22:00
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-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
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-
Порту
-
25 ноября
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-
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-
25 ноября
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"У Барселоны есть вратарь, пора собирать команду, а Динамо могло напомнить 1997 год", — реакция СМИ и болельщиков на матч киевлян против "блауграна"

05 ноября 2020

Getty Images

Football.ua собрал мнения прессы и болельщиков о матче Динамо в Барселоне.

Учитывая кадровую ситуацию в Динамо, минимальное поражение от Барселоны и испанские СМИ, и украинские болельщики оценили как неожиданный, но несомненный успех.

К феноменальной игре Марка-Андре Тер Штегена все уже привыкли, но дебют в Лиге чемпионов его коллеги Руслана Нещерета вызвал восторг у всех, а вот реализация голевых моментов Динамо огорчила.

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Marca

"Три очка взяли, но особо радоваться нечему. Против истощенного коронавирусом Динамо Барса была не в состоянии контролировать игру. Команду спас гений Тер Штегена, а три выхода гостей один на один показали, что эксперимент Кумана с Де Йонгом провалился".

AS

"Барселона играла с огнем, и только мастерство Тер Штегена спасло ее от пожара. Множество нереализованных моментов, предоставление сопернику возможностей спокойно убегать в контратаки — довольно странно против команды, лишившейся половины игроков из-за COVID".

"Наверное, никому не известный мальчик Нещерет, которому пришлось встать в ворота из-за проблем Динамо, надолго запомнит ту феноменальную игру, которую он выдал против Барселоны. Но то, что у хозяев лучшим был не Месси или кто-то из полевых игроков, а вратарь, не может быть поводом для гордости".

Diario Sport

“Даже страшно себе представить, что бы было, если бы Тер Штеген не восстановился так вовремя. Это было что-то потрясающее! Немецкий гений вытащил четыре ситуации "один в один" и спас Барселону от больших неприятностей. И это против команды, которая потеряла 13 игроков основного состава из-за коронавируса, а в воротах которой тоже творил чудеса голкипер, которого знают разве что по игре в юношеских лигах — Нещерет".

"Можно подвести итог этой победы таким образом: у Барселоны есть вратарь, осталось собрать команду... Квалификация в плей-офф уже в кармане, но дальше так играть нельзя".

Mundo Deportivo

"Барселона выиграла в третьем туре Лиги чемпионов, но Динамо выявило все недостатки команды Кумана во всей их красе. Барса разучилась контролировать мяч, а без мяча у нее проблемы. Если бы не возвращение Тер Штегена, то, кто знает, все могло бы завершиться для Барселоны как в 1997 году, когда ее уничтожили Шевченко с Ребровым".

"Барселона была похожа на себя лишь в первые 20 минут, но феноменально сыграл 18-летний мальчик Нещерет, который попал в состав из-за коронавируса у основных голкиперов Бущана и Бойко. А потом просто расслабилась и, если бы не Тер Штеген, могла за это жестоко поплатиться".

А вот как оценили игру Динамо болельщики:

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