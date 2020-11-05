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-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
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-
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-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Цыганков: Если бы мы использовали еще хотя бы один свой момент, могли бы увезти одно очко из Барселоны

05 ноября 2020

Цыганков: Если бы мы использовали еще хотя бы один свой момент, могли бы увезти одно очко из Барселоны

Вингер Динамо — о матче против каталонцев.

Крайний полузащитник и автор гола в составе Динамо Виктор Цыганков дал свою оценку матчу Лиги чемпионов против Барселоны.

"Если бы мы использовали еще хотя бы один свой момент, могли бы увезти одно очко из Барселоны, но не получилось. В целом, я доволен командой, мы играли дружно и друг за друга, каждый момент отрабатывали вместе. Да, мы проиграли, но с честью. Когда появились моменты, понимали, что с этим соперником можно играть. Барселона оставляла много пространства, и у нас были хорошие моменты. Если бы мы забили раньше, думаю, сегодня удалось бы сыграть по-другому.

Я в Украине играю уже пятый сезон, и за эти пять лет у меня не было ни одного выхода один на один в чемпионате Украины – практика нашего чемпионата не позволяет решать такие моменты. Мы делаем все правильно, но здорово сыграл вратарь соперника.

Конечно, нужно забивать, но в таких матчах приобретается опыт. У нас молодая команда, мы растем все вместе. Мы понимаем, насколько сложная у нас группа, и какие команды в ней. Сделаем все возможное, чтобы выйти в евровесну, а как получится играть с грандами – это уже второй вопрос.

Мы на каждый матч выходим, чтобы побеждать, иногда это получается, иногда – нет. Но команда оставляет все силы на футбольном поле и старается выполнять установку тренера – это самое главное", — цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение о прошедшей игре высказал главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

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