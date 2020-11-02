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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
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-
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-
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-
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-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
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-
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Динамо отправилось в Барселону без 13 игроков первой команды

02 ноября 2020

Футболист Динамо на разминке, фото ФК Динамо Киев

В столицу Каталонии полетело 19 футболистов.

Накануне игры гостевой игры третьего тура Лиги чемпионов УЕФА против каталонской Барселоны, тренерский штаб Мирчи Луческу опубликовал официальную заявку клуба на предстоящую игру.

В нее вошли только 19 исполнителей, а с командой не смогли полететь сразу 13 игроков из числа основных и наиболее приближенных к этому статусу футболистов.

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.

Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виталий Буяльский.

Нападающие: Жерсон Родригес, Клейтон, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Главный тренер: Мирча Луческу.


Матч Барселона — Динамо состоится 4 ноября. Стартовый свисток на Камп Ноу прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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