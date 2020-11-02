Динамо отправилось в Барселону без 13 игроков первой команды

В столицу Каталонии полетело 19 футболистов.

Накануне игры гостевой игры третьего тура Лиги чемпионов УЕФА против каталонской Барселоны, тренерский штаб Мирчи Луческу опубликовал официальную заявку клуба на предстоящую игру.

В нее вошли только 19 исполнителей, а с командой не смогли полететь сразу 13 игроков из числа основных и наиболее приближенных к этому статусу футболистов.

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.

Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виталий Буяльский.

Нападающие: Жерсон Родригес, Клейтон, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Главный тренер: Мирча Луческу.



Матч Барселона — Динамо состоится 4 ноября. Стартовый свисток на Камп Ноу прозвучит в 22:00 по киевскому времени.