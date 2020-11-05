Барселона — Динамо. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

Украинские клубы любят в этом сезоне приезжать в Испанию серьезными проблемами относительно кадрового потенциала, после чего проводить выдающиеся поединки на фоне серьезной ротации. Что-что, а за футболистов киевского Динамо в матче против каталонской Барселоны точно не было стыдно. Более того, Луческу грамотно, пусть и с запозданием в один тайм, сумел разобрать уязвимые места оппонентов, после чего донес своим подопечными необходимые тезисы.

Конечный счет 2:1 в пользу "блаугранас" — это не отображение проблем игрового характера у киевлян, а простая констатация низкого процента реализации голевых моментов. Румынский наставник после матча заявил, что его команда могла вполне рассчитывать на ничью. И знаете, с этим тезисом спорить не приходится.

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на Камп Ноу (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев





Руслан Нещерет — 9,5. Голкиперы киевского Динамо в начале нового сезона забираются на какой-то космический уровень в статусных противостояниях. 18-летний Нещерет по ходу матча с Барселоной, вполне возможно, заставил обратить на себя внимание скаутов из не одного десятка европейских клубов, совершив по ходу игры целых 12 сейвов. И ведь не просто рядовые отражения ударов на комфортной высоте это были!

Нельзя было не заметить уверенность Руслана и в игре ногами, что является достаточной редкостью в последнее время для продуктов нашего голкиперского цеха. Если бы каталонцы заставили вратаря Динамо еще и на выходах поработать, а он бы смог с этим справиться, то можно было бы просто повесить сверху "бантик" и выставлять на продажу в лучшие клубы Старого Света. "Пиар-акция" прошла с ошеломительным успехом.

Томаш Кендзера — 7,0. Польский фланговый защитник очень тяжело входил в игру в условиях персонального противостояния с Фати, который может измотать защитника любого уровня. Кендзера не стал исключением, но ближе к перерыву в его действиях наблюдалось больше уверенности, в результате чего и подключения к атакам становились с каждым разом все более продолжительнее. Голевой момент Буяльского в первой половине — заслуга поляка в большей степени. По ходу второго тайма было еще несколько подобных заходов по флангу, но они уже были не настолько эффективными.

Илья Забарный — 6,0. 18-летний центральный защитник моложе партнера по позиции, менее ловкий в борьбе против соперников один в один, однако нервничал по ходу матча меньше чем Попов. Забарный просто грамотно выбирал позицию, после чего подчищал ситуации у своих ворот. Бегать за Месси и Гризманном ему не было смысла, да и сами соперники старались не вступать с ним в прямой контакт.

Денис Попов — 5,0. Так уж сложилась ситуация, что именно "ненужный" пенальти в начале игры, который привез в свои ворота фолом против Месси центральный защитник, сыграл ключевую роль в оформлении итогового счета на табло. Попов, как и все Динамо, растерялось в первые минуты на Камп Ноу, и достаточно долго возвращало себе уверенность в обороне.

Соперники пользовались пространством, но не сумели забить большего числа мячей. Часто бывает, что стартовая ошибка задает тон для дальнейшего хода поединка для футболиста. В случае с Денисом такого не наблюдалось: команда вышла из зоны турбулентности ровно также, как и попала в нее — всем дружным составом.

Артем Шабанов — 6,5. Номинальный центральный защитник в роли левого оборонца — у Динамо проявляется какая-то нездоровая тяга в обмене исполнителей между данными ролями на футбольном поле. Однако эксперимент с Шабановым можно считать схожим по степени эффективности на опыты с Миколенко. Особенно, понравилось использование украинцем своего габаритного корпуса в борьбе на скорости против явно уступающего в физических данных Деста.

Однако Шабанов в этот вечер был в большей степени настроен на разрушение атак соперников, нежели на атакующие действия со своей стороны. И тут вновь приходится закрывать глаза на неуверенное начало матча для всей команды гостей, отдавая предпочтение периоду после первого получаса игрового времени, когда каждый игрок Динамо смотрелся достаточно организованно.

Владимир Шепелев — 6,0. Действия центрального полузащитника в этом матче не вызывали какого-либо восторга. Простая "рабочая" игра с метанием между оппонентами в зоне, но и за подобное исполнение в команде должен был кто-то отвечать. Шепелев был неплохой площадкой для построения атак своей команды благодаря высокой культуре паса (96%), однако его действия опирались на правый фланг, в то время как Динамо сместило акценты на противоположную сторону.

Александр Андриевский — 7,0. Подметить хорошее выступление игрока из атакующей линии есть задачей достаточно тривиальной. С опорным полузащитником дело обстоит куда сложнее, и в первую очередь тут стоит смотреть на выбор позиции, общее перемещение по ходу игры, а также отдельные статистические показатели. С последними двумя факторами у Андриевского точно полный порядок.

Его тепловая карта полностью закрывала зону атакующего полузащитника каталонцев, а два из двух успешных отбора (для матча против Барселоны, которая не любит идти в лобовой стык, это хороший показатель) и два перехвата довершают успешную картину игры полузащитника Динамо. И даже если бы Сидорчук был в обойме, то именно игрок такой формации, как Андриевский, нужен был киевлянам в этот вечер.

Виталий Буяльский — 6,5. Атакующему полузащитнику было сложно выполнять свои непосредственные обязанности по построению атак, так как большую часть времени он был вынужден подстраховывать партнеров в зоне потенциальной активности Лионеля Месси. Скорее всего, будет правильным сказать, что Виталий исполнил роль центрального полузащитника для своей команды в этот вечер, отчего на чужой половине мы видели слишком мало активностей в исполнении. Подниматься к Супряге для прессинга для нег не было сложной задачей, но при этом оголялась зона у Буяльского за спиной, поэтому Луческу указал своему подопечному снизить количество таких выпадов во втором тайма.

Виктор Цыганков — 7,0. Украинец поздно включился в игру по ходу первого тайма, поэтому говорить о нем приходилось только во второй половине, которая началась для Цыганкова с успешного прохода мимо Альбы на пути к чужой штрафной. Невозможность эффективно завершить созданный момент ударила и по Виктору, поэтому все его старания увенчались лишь "скучным" добиванием по пустым воротам, вместо итогового хет-трика. Позднее "зажигание" сказалось и на статистике — Цыганков мало получал мяч, по сравнению с предыдущими матчами.

Владислав Супряга — 5,5. Реализация голевых моментов — главный бич юного форварда Динамо. И если в рамках УПЛ где-то можно сыграть расслаблено в решающий момент, или не добежать под передачу партнера, то в матчах еврокубков это не будет простительно. Супряга своими рывками порядком терзал де Йонга во втором тайме, и тут напрашивается логичный вопрос — а где подобное исполнение было по ходу первой половины? И, разумеется, нереализованный выход один на один с тер Штегеном, который мог перевернуть ход поединка.

Жерсон Родригес — 7,5. Люксембуржец был для своей команды в этот вечер словно форвард, но только на фланге. Первоклассный зацеп на чужой половине и выход в контратаки Родригес начал демонстрировать уже тогда, когда его команда еще только начала совершать робкие попытки перехода на чужую половину. Жерсона пахал на бровке, искал партнеров, сам лез в обводку — в целом, занимался всем тем, за что его и пригласили в состав Динамо. А стоило только выйти на газон Камп Ноу с улыбкой и горящими глазами.

Беньямин Вербич — Карлос Де Пена — 6,0. Луческу под конец матча решил добавить своей команде скорости в перемещениях в атаке, однако каталонцы своим контролем заставили Вербича и Де Пену больше работать на оборону. Словенец принял непосредственное участие в забитом мяче, смутив тер Штегена попыткой завершения подачи с левого фланга от Шабанова. Если брать наиболее заметные моменты в исполнении этой пары, то на этой ситуации они себя исчерпали, однако нельзя было сказать, что с выхода на замену оба футболиста не попали в игру.

Богдан Леднев появился на поле последним в составе киевского Динамо, но за семь минут на футбольном поле так ни разу и не коснулся мяча. Оценку за такие действия брать неоткуда.

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