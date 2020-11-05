Андриевский: Я получил удовольствие от матча

Хавбек прокомментировал матч против каталонцев.

Полузащитник Динамо Александр Андриевский высказал свое мнение о поединке Лиги чемпионов против Барселоны (1:2).

"В целом, я удовлетворен игрой, честно говоря, получил удовольствие от матча, но хотелось бы увезти хотя бы одно очко. Но мы играли не с кем-нибудь, а с Барселоной, поэтому пока получилось так. Нас тренер настраивал, чтобы играли раскрепощенно и с уверенностью в себе.

Знали, что в первые минуты будет очень сложно, но уже во второй половине первого тайма нащупали свою игру и в целом, показали неплохой матч. План был выводить наших крайних полузащитников так, чтобы они оставались один в один и импровизировали. Главным было надежно сыграть в обороне и перекрыть Месси.

Конечно, хочется выделить нашего вратаря – Нещерет очень здорово сыграл как для своего возраста. Поздравляю его с дебютом в Лиге чемпионов. А по поводу тер Штегена могу сказать, что это – один из лучших вратарей мира.

Сегодня он был каким-то спайдерменом в воротах. Такие матчи прибавляют уверенности. У нас следующая игра с «Шахтером», и мы уже думаем о ней. Будем идти постепенно, от игры к игре", — цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Барселоной и Динамо.