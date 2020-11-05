Барселона — Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле обыграла Динамо с минимальным преимуществом в счете. Несмотря на потеряю ряда футболистов основного состава, подопечные Мирчи Луческу продемонстрировали достойный уровень игры на Камп Ноу.

Так, Руслан Нещерет неоднократно спасал свою команду от пропущенного гола, а Виктор Цыганков забил "сине-гранатовым" и реабилитировался за нереализованный выход один на один во втором тайме. Однако избежать поражения не удалось, а финальный свисток зафиксировал победу Барселоны — 2:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона — Динамо:

Барселона — Динамо 2:1

Голы: Месси, 5 (пен.), Пике, 65 — Цыганков, 75



Барселона: тер Штеген — Дест, Пике, Бускетс (Ленгле, 74), Альба — Пьянич (Роберто, 59), де Йонг — Месси, Педри (Аленья, 83), Фати (Тринкан, 74) — Гризманн (Дембеле, 60).



Динамо: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов — Андриевский — Цыганков, Буяльский (Леднев, 85), Шепелев, Родригес (Де Пена, 71) — Супряга (Вербич, 71).



Предупреждения: Буяльский.