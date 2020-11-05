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Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
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-
25 ноября
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-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
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Нещерет: Я словно в сказку попал

05 ноября 2020

Нещерет: Я словно в сказку попал

Голкипер поделился эмоциями после игры против Барселоны.

Голкипер Динамо Руслан Нещерет дал свой комментарий после дебюта в Лиге чемпионов в поединке против Барселоны (1:2).

"Я словно попал в какую-то сказку. Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов – это мечта любого футболиста, и я не исключение. Почувствовали уверенность в своих силах и то, что можем играть с Барселоной на равных, когда взяли мяч под свой контроль и начали создавать моменты, но на линии ворот хорошо действовал их голкипер.

Пенальти? Месси хорошо пробил, мне кажется, он один из лучших по пробитию одиннадцатиметровых ударов. Мы с тренером проанализировали его удары, посмотрели, куда он может пробить и вообще, кто может исполнить пенальти в «Барселоне». То, что угадал – это такое дело.

В целом, на игру вышли спокойно, никакого давления на нас не было, поэтому ничего страшного. Мы не волновались. С такими соперниками приятно играть. Думаю, мы сможем хорошо подготовиться к игре с Шахтером", — приводит слова Нещерета официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение о поединке высказал полузащитник киевлян Александр Андриевский.

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