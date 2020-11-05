Нещерет — лучший игрок матча между Динамо и Барселоной по версии WhoScored

18-летний украинец неоднократно спасал киевлян от пропущенного мяча.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле обыграла Динамо с минимальным преимуществом в счете.

На этот матч главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу доверил место в стартовом составе молодому дебютанту еврокубков Руслану Нещерету, поскольку Георгий Бущан и Денис Бойко оказались в списке тех футболистов Динамо, которые сдали положительный тест на коронавирус.

Невзирая на юный возраст, по данным портала WhoScored, лучшим футболистом минувшего поединка между Барселоной и Динамо стал именно вратарь Руслан Нещерет, игру которого оценили в средний показатель 9,1. 18-летний голкипер совершил 12 сейвов и отдал 33 передачи, 91% из которых оказались успешными.

Стоит отметить, что в составе Барселоны лучшим игроком стал нападающий Лионель Месси, однако его оценка ниже, чем у Нещерета. Благодаря реализованному пенальти игру звездного аргентинца оценили в средний бал 8,5.

Напомним, что Football.ua предлагает своим читателям определить лучшего футболиста Динамо в поединке против Барселоны путем голосования. Видео голов и обзор минувшего матча также доступны нашем сайте.