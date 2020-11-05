Пике: В Лиге чемпионов всегда будут соперники, которые смогут доставить проблемы

Защитник высказался о поединке против киевлян.

Защитник Барселоны Жерар Пике подвел итог поединку Лиги чемпионов против киевского Динамо (2:1).

"Это Лига чемпионов. Мы знаем, что здесь всегда будут соперники, которые смогут доставить проблемы. Эта победа добыта после нескольких неудачных матчей и очень важна для нас", — цитирует Пике официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о матче против киевской команды высказал главный тренер каталонцев Рональд Куман.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между испанской и украинской командами.