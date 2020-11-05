Куман: Может, Барселона заслуживала меньшего, но мы выиграли

Нидерландец отдал должное киевлянам.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказал свое мнение о матче третьего тура Лиги чемпионов против Динамо (2:1).

"Динамо — это очень конкурентная команда, которая уверенно себя чувствовала. Могла быть ничья, но тер Штеген чудесно себя проявил, несмотря на много выходов один на один. Марк-Андре показал, что он великий вратарь.

Хорошо играл не только наш вратарь, голкипер киевлян тоже действовал отлично. Иногда ты заслуживаешь большего. Может, мы заслуживали меньшего, но выиграли. Знаем, какие моменты нужно улучшить. Дали слишком много пространства сопернику и много играли без мяча. Нужно учиться на ошибках и улучшать свою игру.

У нас были голевые моменты. Мы вели 2:0, хотя у нас и были проблемы с контролем игры соперника. Были сложности в середине поля. Постепенно мы опускались ниже. В конце концов мы победили, но нужно признать, что наш соперник создавал больше опасности, чем должно было быть.

Мы взяли девять очков в трех матчах, но нельзя сказать, что нам где-то было легко. Мы хорошо проявили себя против Ювентуса. Нужно улучшать свой уровень. Начало в Лиге чемпионов хорошее, но нужно не терять концентрацию, чтобы у нас было все хорошо во всех турнирах", — приводит слова Кумана официальный сайт Динамо.

Ранее свою оценку прошедшему матчу Лиги чемпионов дал главный тренер киевлян Мирча Луческу.