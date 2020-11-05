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-
24 ноября
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-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
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-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
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-
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-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
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Луческу: Мы показали хорошую игру, я ею очень доволен

05 ноября 2020

Луческу: Мы показали хорошую игру, я ею очень доволен

Специалист прокомментировал поединок против Барселоны.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу подвел итоги поединка Лиги чемпионов против Барселоны на послематчевой пресс-конференции.

"Левый фланг обороны? У нас было два варианта — либо с де Пеной, либо с Шабановым на левом фланге обороны. Мы проанализировали те 30-35 минут де Пены в матче с Десной и посмотрели прошлогодние поединки Шабанова, где он играл как левый защитник, и решили использовать Артема. Очень важно было, что Родригес помогал ему в обороне — еще одно тактическое решение. Хочу отметить Шабанова, который проделал очень хорошую работу.

Почему не было мелких фолов против такого соперника — этот вопрос нужно поставить в целом украинскому футболу, а не только мне. Я всегда настаиваю на том, чтобы футболисты моей команды играли жестко, до конца, но это придет постепенно. Иногда имеет место расслабленность в игре команды. Так было в матче с Ференцварошем в Будапеште, так было сегодня в первом тайме. Мы постараемся улучшить нашу игру в этом компоненте.

Я доволен тем, как мы сыграли сегодня, особенно в отношении выходов из обороны в атаку — были и скорость, и последний пас. Это было заметно особенно на фоне нашей игры в матче с Ференцварошем. В Будапеште в контратаках мы играли индивидуально и, как следствие, теряли много мячей.

Сегодня мы выходили в контратаки как команда, поэтому доводили их до реализации. Но нам не хватило хладнокровия. Прежде всего, Супряге и Цыганкову. Но хочу отметить игру Цыганкова и Нещерета. Считаю, что они сегодня были лучшими в составе нашей команды.

Каждый поединок имеет свою историю, так что сложно сказать, какой матч был лучшим. Но учитывая все условия и сложности, в которых мы оказались накануне сегодняшнего поединка, ожидание второго теста на COVID-19, который мы сдали в Барселоне, думаю, мы показали очень хорошую игру, я ею очень доволен. У нас были хорошие атаки. Мы хорошо трансформировали нашу оборонительную игру в атаку, создав достаточно много моментов у ворот Барселоны", — цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение о поединке высказал автор забитого гола в составе киевлян Виктор Цыганков.

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