Гвардиола — рекордсмен по победам в плей-офф Лиги чемпионов

Команда испанского специалиста победила Реал на Сантьяго Бернабеу.

Манчестер Сити обыграл мадридский Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Благодаря этой победе главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола добавил в свою копилку очередное достижение.

Теперь испанский специалист рекордсмен по победам в поединках плей-офф Лиги чемпионов (28). По этому показателю он превзошел Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо и сэра Алекса Фергюсона.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Манчестер Сити.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.