Гвардиола — рекордсмен по победам в плей-офф Лиги чемпионов

27 февраля 2020

Хосеп Гвардиола, Getty Images

Команда испанского специалиста победила Реал на Сантьяго Бернабеу.

Манчестер Сити обыграл мадридский Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2. 

Благодаря этой победе главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола добавил в свою копилку очередное достижение.

Теперь испанский специалист рекордсмен по победам в поединках плей-офф Лиги чемпионов (28). По этому показателю он превзошел Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо и сэра Алекса Фергюсона. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Манчестер Сити.

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