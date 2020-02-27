Де Брюйне и Ауар — лучшие игроки матчей в Лиге чемпионов

Манчестер Сити обыграл мадридский Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2.
Лучшим игроком этой встречи стал полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне, который отличился взятием ворот с пенальти, а также результативной передачей в моменте с голом Габриэля Жезуса.
Интересно, что для бельгийского хавбека гол с пенальти стал первым в карьере.
В параллельном матче Лион сенсационно одолел Ювентус на своем поле с минимальным преимуществом в счете (1:0).
Лучшим игроком данного поединка признали полузащитника "ткачей" Хуссема Ауара, который отдал ассист на Люку Тусара.
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