Де Брюйне и Ауар — лучшие игроки матчей в Лиге чемпионов

Завершились поединки Лиги чемпионов за 26 февраля.

Манчестер Сити обыграл мадридский Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Лучшим игроком этой встречи стал полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне, который отличился взятием ворот с пенальти, а также результативной передачей в моменте с голом Габриэля Жезуса.

Интересно, что для бельгийского хавбека гол с пенальти стал первым в карьере.

В параллельном матче Лион сенсационно одолел Ювентус на своем поле с минимальным преимуществом в счете (1:0).

Лучшим игроком данного поединка признали полузащитника "ткачей" Хуссема Ауара, который отдал ассист на Люку Тусара.

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