Де Брюйне впервые реализовал пенальти в карьере в основное время

Гол бельгийского хавбека принес Манчестер Сити победу над Реалом в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити обыграл мадридский Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Автором победного гола в ворота "сливочных" стал Кевин Де Брюйне, который реализовал пенальти на 83-й минуте встрече.

Интересно, что для бельгийского хавбека этот взятие ворот с одиннадцатиметрового стало первым в карьере. До этого Де Брюйне никогда не забивал с пенальти в основное время.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Манчестер Сити.

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