Де Брюйне впервые реализовал пенальти в карьере в основное время

Манчестер Сити обыграл мадридский Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2.
Автором победного гола в ворота "сливочных" стал Кевин Де Брюйне, который реализовал пенальти на 83-й минуте встрече.
Интересно, что для бельгийского хавбека этот взятие ворот с одиннадцатиметрового стало первым в карьере. До этого Де Брюйне никогда не забивал с пенальти в основное время.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Манчестер Сити.
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