Каземиро: Реалу предстоит много работы

Хавбек поделился впечатлениями от матча против Сити.

Полузащитник мадридского Реала Каземиро дал свой комментарий после матча 1/8 Лиги чемпионов, в котором его команда уступила Манчестер Сити (1:2).

"Противостояние не закончено этим результатом. Мы провели 75 захватывающих минут против отличной команды".

"Тогда как всего за 15 минут мы не сделали ничего из того, что нам необходимо было сделать. Вот почему они сопротивлялись и перехватили лидерство. У нас впереди много работы".

"Если есть команда, способная преодолеть подобный дефицит во втором матче, то это Реал", — цитирует Каземиро BBC.

Ранее подобное мнение высказал главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола.