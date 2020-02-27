Де Брюйне: Отличный старт, но это только половина пути

Полузащитник прокомментировал победу над Реалом.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился своим мнением после матча 1/8 Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла Реал (2:1), а сам бельгиец стал автором решающего гола.

"Это отличное начало. Нам было сложно первые 15 минут, но нам надо было через это пройти. Проблемным был весь первый тайм. Мы хорошо начали вторую половину, но их гол пришелся в плохой момент для нас — мы доминировали на поле. Но наш ответ был блестящим. Прекрасный гол от Жезуса".

"Мы только на полпути. У нас важная игра дома через три недели против мадридцев. Теперь нам нужно восстановиться к финалу Кубка лиги против Астон Виллы в воскресенье", — цитирует де Брюйне BBC.

Ранее свою оценку прошедшему матчу дал нападающий "горожан" Габриэль Жезус.