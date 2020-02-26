Рамос получил красную и не сыграет против Манчестер Сити на выезде

Положение мадридской команды сильно усложнилось.

В Мадриде завершился первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити добыл волевую победу у Реала (2:1).

Примечательно, что на 88-й минуте прямую красную карточку получил капитан "бланкос" Серхио Рамос. Соответственно, защитник пропустит ответный матч в Англии.

"Горожанам", в свою очередь, в повторном матче не поможет левый фулбэк Бенжамен Менди из-за перебора желтых карточек. Также большой риск, что защитник Сити Эмерик Ляпорт не будет доступен к ответной встрече, так как он получил травму в середине первого тайма.



К слову, Рамос в матче сумел отметиться и положительным достижением, добив рекорд Буффона по проведенным в Лиге чемпионов поединкам.