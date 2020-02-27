Гвардиола: Мы приехали в Мадрид, чтобы выиграть, и нам это удалось

Менеджер Сити — о матче против Реала.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола дал свой комментарий после поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала (2:1).

"Мы приехали сюда, чтобы постараться выиграть игру, и мы это сделали. Но это только первая часть. Если одна команда может переломить ситуацию в свою пользу, так это Реал".

"Когда мы стали лучше играть, мы пропустили гол. Когда они стали лучше, мы забили гол. Это футбол. Я помню четвертьфинал несколько сезонов назад на Энфилде, когда мы играли невероятно хорошо, и Ливерпуль забил со всех своих ударов в створ".

"Ляпорт? После пяти месяцев его отсутствия видеть его новую травму очень тяжело. Фернандиньо вышел на поле и справился невероятно. Я горжусь им".

"Это еще не конец. Мы можем насладиться моментом сейчас, а в воскресенье у нас финал.Сити продолжит сражаться в АПЛ и думать о матче против Реала", — приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее свою оценку прошедшему поединку дал полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне.