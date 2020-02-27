Реал Мадрид — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити обыграл мадридский Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывали по ходу встречи, однако смогли отыграться и выйти вперед, дважды отличившись примерно за пять минут.

Вашему вниманию обзор первого тайма Реал Мадрид — Манчестер Сити:

Гол Иско в ворота Манчестер Сити — 1:0

Гол Габриэля Жезуса в ворота Реала — 1:1

Гол Кевина Де Брюйне в ворота Реала — 1:2

Реал — Манчестер Сити 1:2

Голы: Иско, 60 — Габриэль Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (с пенальти)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Ф. Менди — Модрич (Васкес, 84), Каземиро, Вальверде — Иско (Йович, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 75)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандиньо, 33), Б. Менди — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Габриэль Жезус, Б. Силва (Стерлинг, 73)

Предупреждения: Вальверде, Модрич — Б. Менди

Удаление: Рамос, 86 (фол последней надежды)