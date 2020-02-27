Жезус: Хочу помогать команде на поле на любой позиции

Бразилец поделился эмоциями после матча против Реала.

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус дал свой комментарий после поединка Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла Реал (2:1).

"Я помню свое время в академии Палмейраса, где я изначально был вингером, а затем стал форвардом. Я выхожу на поле ради того, чтобы помочь своим партнерам по команде. Неважно, должен ли я бежать назад или вперед. Я должен помочь своей команде".

"Мы многому учимся. Иногда приходится играть на разных позициях", — цитирует Жезуса BBC.

Напомним, бразилец сумел забить первый гол в ворота мадридцев на 78-й минуте.

Ранее сообщалось, что в середине первого тайма травму получил защитник Сити Эмерик Ляпорт.