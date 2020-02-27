Жезус: Хочу помогать команде на поле на любой позиции

27 февраля 2020

Габриэль Жезус, getty images

Бразилец поделился эмоциями после матча против Реала.

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус дал свой комментарий после поединка Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла Реал (2:1).

"Я помню свое время в академии Палмейраса, где я изначально был вингером, а затем стал форвардом. Я выхожу на поле ради того, чтобы помочь своим партнерам по команде. Неважно, должен ли я бежать назад или вперед. Я должен помочь своей команде".

"Мы многому учимся. Иногда приходится играть на разных позициях", — цитирует Жезуса BBC.

Напомним, бразилец сумел забить первый гол в ворота мадридцев на 78-й минуте.

Ранее сообщалось, что в середине первого тайма травму получил защитник Сити Эмерик Ляпорт.

 

Источник: BBC

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