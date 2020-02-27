Рамос повторил антирекорд Давидса и Ибрагимовича по удалениям в Лиге чемпионов

Испанский центрбек заработал четвертую красную карточку в карьере в рамках Лиги чемпионов.

Манчестер Сити обыграл мадридский Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2.

На 88-й минуте прямую красную карточку получил капитан "сливочных" Серхио Рамос, из-за которой он пропустит ответный поединок на Этихаде.

Примечательно, что для испанского защитника это удаление стало четвертым в карьере в рамках Лиги чемпионов, что является антирекордом турнира.

По этому показателю Рамос сравнялся с легендарным Эдгаром Давидсом и форвардом Милана Златаном Ибрагимовичем, у которых также по четыре полученных красных карточки в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что Серхио Рамос является рекордстменом по заработанным прямым удалениям в ЛЧ — у него их теперь три за всю карьеру.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Манчестер Сити.

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