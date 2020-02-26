Манчестер Сити обыграл Реал на Бернабеу

"Горожане" сделали важный шаг на пути к 1/4 финала, одолев на выезде Реал (2:1).

В Мадриде на Сантьяго Бернабеу состоялся первый матч долгожданного противостояния Реала и Манчестер Сити. Данная пара является самой интригующей в 1/8 финала, поэтому футбольная общественность наблюдает за ее сражением с повышенным интересом. Главные тренеры обеих команд удивили выбором стартовых составов, оставив в запасе некоторых ключевых исполнителей. В Реале не повезло Тони Кроосу, а на скамейке запасных "горожан" оказались Фернандиньо и Серхио Агуэро.

Первый тайм проходил совсем не так, как этого хотелось бы болельщикам. Команды очень долго присматривались друг к другу, а Манчестер Сити и вовсе не особо собирался атаковать. Хозяева быстро завладели игровым и территориальным преимуществом, перекатывая мяч преимущественно в центральной зоне. У подопечных Зинедина Зидана возникали сложности с обострением атак в последней трети поля, из-за чего не следовало даже ударов по воротам.Ближе к середине тайма гости опомнились, что им тоже нужен мяч, и увели игру со своей половины поля. Габриэль Жезус практически сразу же едва не забил — бразилец получил пас от Де Брюйне, убрал Карвахаля на замахе, но затем пробил прямо в Куртуа.

Через несколько минут Жезус попытался в одиночку пройти оборону соперника, смело пойдя на защитников, но те общими усилиями отобрали мяч. Еще один шанс отличиться был у Де Брюйне, но Кевин пробил очень неточно из выгодной позиции. Реал ответил на это убойным моментом, который должен был завершиться взятием ворот, но этого не произошло. Эдерсон в потрясающем прыжке потащил мяч после удара Бензема головой, Винисиус оказался первым на добивании, но не попал по мячу. Мадридцы еще некоторое время контролировали мяч, после чего отдали его во владение сопернику.

Манкунианцы охотно перебрались на чужую половину поля, но в непосредственной близости от штрафной площади резко останавливались, будто не желая забивать. В концовке первой половины встречи мячом больше владели хозяева, но и они не были опасны впереди. Команды уже готовились отправляться в раздевалки с "нулями" на табло, но Сити едва не забил. Б. Силва пробил по воротам после ошибки Куртуа на выходе, мяч летел мимо створа, но Рамос едва не срезал его в сетку. Вскоре после этого прозвучал свисток на перерыв. 0:0 по итогам первого тайма.

После возобновления игры мадридцы забрали мяч под свой контроль, но допускали много брака во время владения, что привело к сразу трем шансам Мареза забить быстрый гол. Но алжирцу не было суждено отличиться в отчетном поединке. Первый обводящий удар Мареза в дальний угол оказался неточным, второй не составил труда для Куртуа, а вот третий был наиболее опасным, но голкипер Реала снова сыграл надежно, продемонстрировав классную реакцию.

Через несколько минут после этого "сливочные" наказали соперника за плохую реализацию. В результате неразберихи между Отаменди и Родри мяч оказался у Винисиуса, который ушел от Уокера и отпасовал на свободного Иско, а тот легко разобрался с Эдерсоном — 1:0. Поведя в счете, хозяева обрели уверенность в собственных силах и продолжили контролировать мяч. Подопечные Зидана проводили атаку за атакой, к чему гости, похоже, не были готовы. В нескольких случаях дело едва не доходило до завершающего удара по воротам, но защитники Манчестер Сити в последний момент успевали отобрать мяч.

Хозяева еще некоторое время владели инициативой, после чего она вновь перешла к манкунианцам. Они не действовали достаточно остро впереди, но индивидуального мастерства Де Брюйне хватило для довольно легкого взятия ворот. Кевин придержал мяч, стянув на себя нескольких оппонентов, а затем подал во вратарскую на Жезуса, который в борьбу с Рамосом отправил мяч в ворота — 1:1. Этот гол одновременно разбудил гостей и отправил мадридцев в ступор. Жезус мог тут же оформлять дубль после подачи Мареза, но его удар головой оказался неточным.

Через несколько минут "горожане" таки забили во второй раз. Карвахаль в штрафной площади сбил вышедшего на замену Стерлинга, за что был назначен пенальти, который хладнокровно реализовал Де Брюйне — 1:2. Зидан тут же произвел двойную замену с целью усиления атаки, выпустив на замену Васкеса и Йовича. Но это было сразу же перечеркнуто удалением Рамоса, который получил прямую красную карточку за фол последней надежды, оставив свою команду в численном меньшинстве. Это позволило Сити чувствовать себя комфортнее и продолжать контролировать мяч.

До конца встречи манкунианцы нанесли еще несколько ударов по воротам, но угрозы для Куртуа они не несли. А вот мадридцы едва не вырвали ничью в компенсированное время, когда Марез потерял Ф. Менди в штрафной площади — Ферлан мог спокойно забивать из выгодной позиции, но не попал по воротам. Как итог, команда Гвардиолы одержала волевую выездную победу, которая дает ей отличные шансы на выход в 1/4 финала. Осталось лишь завершить начатое на своем поле.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом состоится 17 марта.

Реал — Манчестер Сити 1:2

Голы: Иско, 60 — Габриэль Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (с пенальти)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Ф. Менди — Модрич (Васкес, 84), Каземиро, Вальверде — Иско (Йович, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 75)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандиньо, 33), Б. Менди — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Габриэль Жезус, Б. Силва (Стерлинг, 73)

Предупреждения: Вальверде, Модрич — Б. Менди

Удаление: Рамос, 86 (фол последней надежды)