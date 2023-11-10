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-
28 листопада
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29 листопада
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Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
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-
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27 рекордних передач: як Шахтар забивав переможний гол у ворота Барселони

10 листопада 2023

Гравці Шахтаря, Getty Images

Донецька команда представила відео, в якому показала, як "гірники" здобули перемогу над "блаугранас".

Донецький Шахтар у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у німецькому Гамбурзі сенсаційно обіграв Барселону (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 40 хвилині результативним ударом головою відзначився нападник Данило Сікан.

Пушич: Шахтар був присутній у всіх аспектах гри проти Барселони

Цей гол став рекордним у нинішньому розіграші найпрестижнішого єврокубкового турніру — його було забито після 27 передач поспіль у виконанні гравців команди Маріно Пушича.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін та Георгій Гочолеішвілі потрапили до команди тижня Ліги чемпіонів.

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