27 рекордних передач: як Шахтар забивав переможний гол у ворота Барселони

Донецька команда представила відео, в якому показала, як "гірники" здобули перемогу над "блаугранас".

Донецький Шахтар у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у німецькому Гамбурзі сенсаційно обіграв Барселону (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 40 хвилині результативним ударом головою відзначився нападник Данило Сікан.

Пушич: Шахтар був присутній у всіх аспектах гри проти Барселони

Цей гол став рекордним у нинішньому розіграші найпрестижнішого єврокубкового турніру — його було забито після 27 передач поспіль у виконанні гравців команди Маріно Пушича.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін та Георгій Гочолеішвілі потрапили до команди тижня Ліги чемпіонів.