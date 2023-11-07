Пушич: Шахтар був присутній у всіх аспектах гри проти Барселони

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував сенсаційну перемогу своєї команди у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (1:0).

"Насамперед хотів би привітати своїх гравців. Вони виконали чудову роботу з точки зору організації та швидкості роботи на полі. Як я казав, атакувати можна лише тоді, коли вмієш захищатися. Гол починається з постановки оборонної частини гри, де витрачено дуже багато енергії.

Нам подобається атакувати, і сьогодні ми мали кілька гарних моментів, але організація гри була на першому місці. Якщо ви легко пропускаєте на цьому рівні, у вас мало шансів на перемогу. Ми працювали над цим, гравці реагували фантастично добре, і я задоволений цим.

Ми робимо все крок за кроком і залишаємось скромними. На нас чекає важлива гра у чемпіонаті. Сьогодні ми святкуватимемо, але завтра ми зосередимо всю свою увагу на чемпіонаті.

Команда була присутня сьогодні у всіх аспектах гри. Гравці постійно боролися. Саме це я й хотів бачити: сміливість та гарну гру гравців як з м'ячем, так і без м'яча", — наводить слова Пушича прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Барселона.