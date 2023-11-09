Лунін та Гочолеішвілі — в команді тижня Ліги чемпіонів

Названа команда тижня Ліги чемпіонів.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін опинився в команді тижня Ліги чемпіонів. Команду йому склав крайній захисник Шахтаря Георгій Гочолеішвілі.

Збірна туру виглядає наступним чином:

Голкіпер: Лунін (Реал)

Захисники: Хіменес (Атлетіко), Пепе (Порту), Раум (Лейпциг), Гочолеішвілі (Шахтар)

Півзахисники: Сака (Арсенал), Меріно (Реал Сосьєдад), Гонсалвеш (Копенгаген), Ліно (Атлетіко)

Нападники: Кейн (Баварія), Голанд (Манчестер Сіті), Грізманн (Атлетіко).

Нагадаємо, що українець відбив пенальті в матчі з Брагою за рахунку 0:0.

Раніше повідомлялось, що Лунін отримав одну з кращих оцінок за матч проти Браги.