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-
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-
28 листопада
22:00
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-
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-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
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Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
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Лунін та Гочолеішвілі — в команді тижня Ліги чемпіонів

09 листопада 2023

Лунін та Гочолеішвілі — в команді тижня Ліги чемпіонів

Названа команда тижня Ліги чемпіонів.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін опинився в команді тижня Ліги чемпіонів. Команду йому склав крайній захисник Шахтаря Георгій Гочолеішвілі.

Збірна туру виглядає наступним чином:

Голкіпер: Лунін (Реал)

Захисники: Хіменес (Атлетіко), Пепе (Порту), Раум (Лейпциг), Гочолеішвілі (Шахтар)

Півзахисники: Сака (Арсенал), Меріно (Реал Сосьєдад), Гонсалвеш (Копенгаген), Ліно (Атлетіко)

Нападники: Кейн (Баварія), Голанд (Манчестер Сіті), Грізманн (Атлетіко).

Нагадаємо, що українець відбив пенальті в матчі з Брагою за рахунку 0:0.

Раніше повідомлялось, що Лунін отримав одну з кращих оцінок за матч проти Браги.

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