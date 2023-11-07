Шахтар утримав сенсаційну мінімальну перемогу над Барселоною

Команда Маріно Пушича суттєво покращила власні шанси на плей-оф у грі проти колективу Хаві, який уже вкладав квиток до наступного раунду собі до кишені.

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Шахтар — Барселона 1:0

Гол: Сікан, 40



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко (Назарина, 72) — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон (Швед, 90+7) — Сікан (Келсі, 61).



Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде, 60) — Гюндоган, Ромеу (Педрі, 59), Гаві (Фермін, 81) — Рафінья (Ямал, 60), Левандовські, Торрес (Ферран, 60).



Попередження: Араухо