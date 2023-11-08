Шахтар має всі шанси вийти у плей-оф Ліги чемпіонів: турнірне становище після чотирьох турів

Кілька хвилин тому завершилися поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, зокрема у квартеті Н.
Донецький Шахтар у німецькому Гамбурзі сенсаційно обіграв Барселону завдяки голу Данила Сікана, а Порту спокійно обіграв бельгійський Антверпен (2:0).
Після чотирьох турів Барселона лідирує у групі Н, набравши дев'ять очок та випереджаючи Порту по особистим зустрічам. Третє місце у команди Маріно Пушича із шістьма очками, а у Антверпена нуль балів і бельгійці втратили шанси на вихід із групи.
Свій наступний матч Шахтар проведе проти Антверпена. Гра відбудеться 28 листопада. Заключний матч проти Порту пройде у Португалії – 13 грудня.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Барселона.