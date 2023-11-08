Шахтар має всі шанси вийти у плей-оф Ліги чемпіонів: турнірне становище після чотирьох турів

Команда Маріно Пушича може все вирішити самотужки, не розраховуючи на конкурентів.

Кілька хвилин тому завершилися поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, зокрема у квартеті Н.

Донецький Шахтар у німецькому Гамбурзі сенсаційно обіграв Барселону завдяки голу Данила Сікана, а Порту спокійно обіграв бельгійський Антверпен (2:0).

Після чотирьох турів Барселона лідирує у групі Н, набравши дев'ять очок та випереджаючи Порту по особистим зустрічам. Третє місце у команди Маріно Пушича із шістьма очками, а у Антверпена нуль балів і бельгійці втратили шанси на вихід із групи.

№ Команда І В Н П З П О 1 Порту 4 3 0 1 9 3 9 2 Барселона 4 3 0 1 8 2 9 3 Шахтар 4 2 0 2 6 7 6 4 Антверпен 4 0 0 4 3 14 0

Свій наступний матч Шахтар проведе проти Антверпена. Гра відбудеться 28 листопада. Заключний матч проти Порту пройде у Португалії – 13 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Барселона.