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-
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22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
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ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
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Шахтар має всі шанси вийти у плей-оф Ліги чемпіонів: турнірне становище після чотирьох турів

08 листопада 2023

Шахтар - Барселона, ФК Шахтар

Команда Маріно Пушича може все вирішити самотужки, не розраховуючи на конкурентів.

Кілька хвилин тому завершилися поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, зокрема у квартеті Н.

Донецький Шахтар у німецькому Гамбурзі сенсаційно обіграв Барселону завдяки голу Данила Сікана, а Порту спокійно обіграв бельгійський Антверпен (2:0).

Після чотирьох турів Барселона лідирує у групі Н, набравши дев'ять очок та випереджаючи Порту по особистим зустрічам. Третє місце у команди Маріно Пушича із шістьма очками, а у Антверпена нуль балів і бельгійці втратили шанси на вихід із групи.

Команда І В Н П З П О
1 Порту 4 3 0 1 9 3 9
2 Барселона 4 3 0 1 8 2 9
3 Шахтар 4 2 0 2 6 7 6
4 Антверпен 4 0 0 4 3 14 0

Свій наступний матч Шахтар проведе проти Антверпена. Гра відбудеться 28 листопада. Заключний матч проти Порту пройде у Португалії – 13 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Барселона.

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