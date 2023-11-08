Ромеу: Шахтар нас добре накривав, і якість газону нам заважала

Коментар іспанського півзахисника.

Півзахисник Барселони Оріоль Ромеу прокоментував поразку від Шахтаря (0:1) у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Хаві хотів змінити динаміку в атаці. Кожна поразка має сенс, і ми маємо бути самокритичними, щоб підняти, що пішло не так. Це була неприємна поразка. Ми хотіли виграти, але в нас це не вийшло.

Не можна дозволяти суперникам створювати так багато моментів, і потрібно краще атакувати. Шахтар нас добре накривав, і через якість газону ми не могли грати через центр. Коли Шахтар забив свій гол, вони змогли грати відповідно до свого плану", — сказав іспанець.

Свій наступний матч Шахтар проведе проти Антверпена. Гра відбудеться 28 листопада. Заключний матч проти Порту пройде у Португалії – 13 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Барселона.