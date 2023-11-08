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Феєнорд
-
Атлетіко
-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
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19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Ромеу: Шахтар нас добре накривав, і якість газону нам заважала

08 листопада 2023

ОРІОЛЬ РОМЕУ, TWITTER.COM/FCBARCELONA

Коментар іспанського півзахисника.

Півзахисник Барселони Оріоль Ромеу прокоментував поразку від Шахтаря (0:1) у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Хаві хотів змінити динаміку в атаці. Кожна поразка має сенс, і ми маємо бути самокритичними, щоб підняти, що пішло не так. Це була неприємна поразка. Ми хотіли виграти, але в нас це не вийшло.

Не можна дозволяти суперникам створювати так багато моментів, і потрібно краще атакувати. Шахтар нас добре накривав, і через якість газону ми не могли грати через центр. Коли Шахтар забив свій гол, вони змогли грати відповідно до свого плану", — сказав іспанець.

Свій наступний матч Шахтар проведе проти Антверпена. Гра відбудеться 28 листопада. Заключний матч проти Порту пройде у Португалії – 13 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Барселона.

Джерело: Sport.es

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