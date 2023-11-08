Шахтар — Барселона. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Донецький Шахтар напередодні здобув надзвичайно важливу перемогу над каталонською Барселоною. І не стільки цей результат щось важить у турнірному плані та контексті боротьби саме за місця в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, скільки дає зрозуміти нам, що команда під керівництвом Маріно Пушича все ж таки може боротись на рівних навіть із грандами європейського футболу. Два тижні тому всі говорили про те, що Шахтар програв експериментальному складу Барселони, а зараз він переграв, виходить, що основний. Дивина та й годі!

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Фолькспаркштадіоні (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 7,5. Уперше за дуже тривалий час Шахтар зіграв "на нуль" у Лізі чемпіонів. Але хто зараз пригадає без підказки, на який відтинок протистояння прийшовся єдиний сейв Різника в цій грі? Левову частину часу Дмитру доводилось читати гру суперників та перехоплювати їхні флангові передачі. А ще, звісно, возити Левандовські фінтами у власних володіннях та випалювати нервові клітини фанатам "гірників". Але ж не пропустив — це найважливіше.

Георгій Гочолеішвілі — 8,0. Перебір жовтих карток для Коноплі в першому матчі проти Барселони здавався справжньою трагедію для команди Пушича перед грою у відповідь. Бо хто тоді вірив, що конкурент за позицією Юхима може гідно компенсувати його відсутність. А потім Гочолеішвілі з’явився в старті на матч у Гамбурзі та повністю змінив думку вболівальників про себе. Звісно, не без певних недоліків у дії, але Феррана з гри вдалось переважно вимкнути. Гольову подачу на Сікана просто неможливо забути.

Валерій Бондар (7,0) — Ярослав Ракицький (7,5) — 7,0. Завжди проблемна позиція для сучасного Шахтаря, але досвід Ракіцького та цупкість Бондаря — і в підсумку маємо непомітного впродовж усього матчу Левандовські. Захисники "гірників" діяли дуже самовіддано, вигравали переважну кількість дуелей у власному штрафному, а Ракіцький ще й фірмові передачі на чужу половину запускав охоче, що одного разу ледь не призвело до ще одного гола у ворота Барси.

Микола Матвієнко — 7,0. Поява Матвієнка на лівому фланзі захисту за такої кадрової ситуації в Шахтарі була вирішеним питанням задовго до матчу, тому Миколі залишалось лише дізнатись ім’я опонента навпроти себе. Рафінья? Добре, його можна виключити з гри персональною опікою, що в підсумку й сталось. Ба більше — перший гольовий момент донеччан не використав саме Микола, що тільки вказує нам на можливість для нього грати попереду. А без добре виконаної роботи в захисті це було б неможливо.

Тарас Степаненко — 7,0. Цікаво було спостерігати за тим, як що Барса, що Шахтар, намагаються уникати центру поля один в одного, бо там були руйнівники екстракласу. Роботи в опорника донеччан від того було трошки менше, аніж зазвичай у матчах Ліги чемпіонів, тож він радо грав у підстрахуванні центральних захисників.

Олександр Зубков — 7,0. Барселона знову спробувала сконцентрувати всю увагу захисту на Зубкові, як на провідному гравцеві Шахтаря в атаці, але цього разу в Пушича був резервний план, тож суперники самі створили собі проблеми надмірною опікою. Олександру від того, звісно, не легше, але навіть за умов постійного перебування опонентів поблизу, він усе одно знаходив варіанти для атак.

Дмитро Криськів — 6,5. Не найбільш видатний матч у виконанні центрального півзахисника Шахтаря, але й не сказати, щоб він у чомусь провалювався. Багато боротьби та роль підтримки — на атакувальній спроможності Дмитра цього вечора це не могло не позначитись, і в підсумку він провів гру на середньому з рештою команди рівні.

Георгій Судаков — 8,0. Тим переведенням м’яча в гольовій атаці на фланг Гочолеішвілі півзахисник Шахтаря докинув до свого цінника на трансферному ринку ще кілька мільйонів. Судаков майстерно будував атаки "гірників" та допомагав партнерам у захисті й зрештою на його тлі навіть Гаві був не настільки помітним, як зазвичай.

Невертон — 7,0. Статистичні портали без захвату сприйняли виступ молодого бразильця й це зрозуміло — багато невдалих передач (майже кожна друга) не могли не кидатись у вічі. Але проти завжди технічної та елегантної Барси повинен віднайтись гравець, який радо братиме собі м’яч та протягуватиме його до чужих володінь. Невертон атакував суперників з усіх можливих напрямів і одного разу навіть забив — дещиці не вистачило, аби уникнути офсайду.

Данило Сікан — 7,5. Спочатку здавалось, що в нападника Шахтаря просто не пішла гра в цей вечір, що вже неодноразово траплялось навіть у поточному сезоні. Але за розвитком подій Сікан поступово додавав у ефективності в діях поблизу до чужого штрафного, і зрештою забив надзвичайно важливий гол. Подібний могли очікувати від Левандовські у ворота "гірників", але Данило вистрілив першим. А потім ще й другий міг покласти, але з травмою ключиці з гострого кута якісно по воротах якось не б’ється.

Кевін Келсі — 6,5. На заміну травмованому Сікану з’явився Келсі й відзначити його можна було лише за те, що він постійно своїми діями не давав спокою лінії захисту Барси. Безпосередньої користі при цьому для атаки від Кевіна майже не було, адже з 0% точності нечисленних передач цього неможливо було досягти.

Єгор Назарина — 6,5. Теж фактично вимушена заміна через пошкодження в Степаненка, але при цьому в найважливішу ділянку поля. Не дивно, що, як і Тарас, Назарина в підсумку майже не мав епізодів прямої боротьби проти суперників. Та й м’яча він торкався не надто часто.

Мар’ян Швед — тактична заміна для затягування часу, але, можливо, це ще й сигнал, що незабаром Мар’ян може отримати свій шанс за Пушича.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.