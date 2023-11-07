Хаві: Проти Шахтаря ми зіграли одну з найгірших ігор за два роки

Наставник каталонської команди поділився своїми думками після гри із Шахтарем.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував сенсаційну поразку своєї команди у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (0:1).

"Зараз ми знаходимося на низькому рівні гри і це погано для сезону. Ми зіграли одну з найгірших ігор за два роки. Нічого не втрачено, але це сталося в самий невідповідний момент.

Нам потрібно проявити характер і ми повинні бути більш динамічними. Ми повинні мати більше впевненості. Нам потрібно перезавантажитись. У другому таймі ми покращили гру, але ми не були рухливими. Потрібно вселити впевненість у гравців.

Наша ситуація у групі залежить від нас самих. Наступна гра буде вдома, з Порту, і математично ми можемо оформити вихід у плей-оф. Нам потрібно здобути гордість, любов до себе, відновити впевненість. У нас невеликий спад. Це більша ментальна проблема, ніж ігрова. Ми заблоковані у собі.

Ми загалом граємо неправильно як в атаці, так і в захисті. Тиск після поразки не такий, яким він має бути… Потрібно відновлювати гравців на колишній рівень. Нам потрібно створювати більше моментів. Команда не повинна втрачати впевненості, і це моя робота. Ми маємо продовжувати працювати. Повторюся – нічого не втрачено. У нас просто невеликий спад. Ми грали погано і ми повинні це визнати.

У цьому матчі ми ніколи не почувалися комфортно. Шахтар створював нам проблеми при переходах та контратаках. Поразка заслужена. Ми повинні бути чесними, ми зіграли погано. Досі ми добре справлялися з іншими іграми, але сьогодні була погана гра.

Шахтар багато працював у обороні. Судаків, Невертон, Сікан... те, що вони зробили, заслуговує на повагу", — наводить слова Хаві Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Барселона.