Сікан: Ми старалися і показали справжній характер Шахтаря

Форвард "гірників" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (1:0), у якому він відзначився єдиним голом.

"Дуже щасливий перемогти. Ми старалися і показали справжній характер Шахтаря.

Мій гол – результат роботи всієї команди, Судаков дуже гарно віддав на Гочолеішвілі, Георгій – на мене, а мені лишалося завершити ідеальну комбінацію.

Шахтар — Барселона. Наші оцінки

Основна вимога тренера – перемога, і ми здобули її. У першому матчі ми програли з невеликим рахунком. Розібрали помилки, дотрималися дисципліни на полі та відігралися за результат минулого матчу.

Що заважало реалізації? Тільки воротар. Розуміємо, що в Лізі чемпіонів команди дають грати, але найважче в кінці забити м’яч

Зі мною все добре, нема через що хвилюватися", - наводить слова Сікана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Барселона.