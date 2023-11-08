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-
Атлетіко
-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
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19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Канселу: Поразка від Шахтаря? Відчуття не з приємних

08 листопада 2023

Канселу: Поразка від Шахтаря? Відчуття не з приємних

Коментар португальського захисника.

Захисник Барселони Жоау Канселу прокоментував поразку від Шахтаря (0:1) у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Відчуття не з приємних. Останні два матчі ми зіграли дуже погано. Ми не заслуговували перемогти у Реала Сосьєдад, і сьогодні ми теж не награли на три очки. Тепер потрібно добре зіграти в суботу, нам потрібно буде грати проти Алавеса з іншим настроєм", — сказав Канселу.

Свій наступний матч Шахтар проведе проти Антверпена. Гра відбудеться 28 листопада. Заключний матч проти Порту пройде у Португалії – 13 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Барселона.

Джерело: Sport.es

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