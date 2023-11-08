Канселу: Поразка від Шахтаря? Відчуття не з приємних

Коментар португальського захисника.

Захисник Барселони Жоау Канселу прокоментував поразку від Шахтаря (0:1) у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Відчуття не з приємних. Останні два матчі ми зіграли дуже погано. Ми не заслуговували перемогти у Реала Сосьєдад, і сьогодні ми теж не награли на три очки. Тепер потрібно добре зіграти в суботу, нам потрібно буде грати проти Алавеса з іншим настроєм", — сказав Канселу.

Свій наступний матч Шахтар проведе проти Антверпена. Гра відбудеться 28 листопада. Заключний матч проти Порту пройде у Португалії – 13 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Барселона.