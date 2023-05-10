Гол Манчестер Сіті у ворота Реала не перевіряв ВАР, бо Камавінга володів м’ячем після виходу в аут — ESPN

Система ВАР не могла скасувати гол команди Хосепа Гвардіоли.

Вчора відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів, у якому мадридський Реал та Манчестер Сіті зіграли внічию з рахунком 1:1.

Команда Хосепа Гвардіоли зрівняла рахунок на 67 хвилині зусиллями півзахисника "городян" Кевіна Де Брюйне.

Після цього арабський транслятор beIN Sports побудував 3D-модель поля, показавши, що до гола був момент, коли м'яч вийшов за межі поля під володінням Бернарду Сілви. Відповідно Реал мав вкидати м'яч із ауту.

За інформацією ESPN, гол був зарахований, тому що м'яч від Сілви полетів до Едуардо Камавінги, який після цього володів м'ячем, поки не віддав його Родрі.

Володіння м'ячем Камавінги вважалося оновленням атакуючої фази Манчестер Сіті, тому система ВАР не могла перевірити момент із можливим виходом м'яча за межі поля.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Манчестер Сіті.