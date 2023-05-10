Модрич: Думаю, що Реал заслуговував на більше

Півзахисник Реала прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на власному полі зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "галактікос" Лука Модрич після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"У мене залишились позитивні враження від гри. Долю протистояння ще не вирішено. Суперники дійсно більше за нас володіли м'ячем, це треба визнавати, але гольових моментів майже не створювали. А безпосередньо перед їхнім голом, у нас було більше шанси забити вдруге.

Ми знали, що Сіті буде володіти м'ячем і буде нелегко щось цьому протиставити. Але ми були терплячими й потім нас не з'явився шанс забити. Вони не створювали багато небезпеки, ми натомість страждали, але вистояли й потім рахунок став 1:0.

Після цього голу грати стало легше. Були питання до арбітра через наш пропущений м’яч. Він мав свистіти щодо виходу м’яча за межі поля, але цього не зробив. Також, можливо, до цього був фол. Але з рештою — усе нормально, шанси відкриті для обох команд.

Ми виправили деякі речі в перерві, тому що тренер попросив нас мати більше володіння м’ячем. Ми знали, що Камавінга може перебудовуватись в центр поля, і за рахунок цього руху ми грали краще.

1:1. Думаю, що ми заслуговували на більше, але й такий результат варто сприймати позитивно. Ми підемо до Манчестера з повною впевненістю у власній перемозі.

Хто сьогодні був сильнішим на полі? Я думаю, що ніхто. Це була просто відкрита гра. Ми знали, що на цьому матчі ще нічого не закінчиться в нашій дуелі. До цієї гри співвідношення шансів було 50:50. Зараз усе теж саме", — заявив хорватський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.