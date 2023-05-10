Камавінга: Нічия проти Манчестер Сіті — це хороший результат

Півзахисник Реала прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Мадридський Реал у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "галактікос" Едуардо Камавінга, на рахунку якого один гольовий пас у звітній зустрічі, після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Нічия — це хороший результат, незважаючи на те, що ми не перемогли. Нам доведеться попрацювати перед матчем-відповіддю, але сьогодні здобуто важливий успіх.

Ми знали, що це буде важко зробити, тому що суперники — чудова команда. Я знаю, що вони люблять володіти м’ячем і терпіти. Проте ми працювали як одне ціле.

Зрештою, підсумковий рахунок залишив нас там, де ми й були раніше — 50:50, жодних фаворитів. Це як 0:0, і ми повинні їхати в гості до суперників із думками про перемогу", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.