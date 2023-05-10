Фердінанд: Реал приїде на Етіхад без жодного страху, навіть дещо розкуто

Прогноз Ріо Фердінанда щодо другого півфіналу ЛЧ між МС та Реалом.

Колишній захисник МЮ та збірної Англії Ріо Фердинанд вважає, що Реал пройде у фінал Ліги чемпіонів, залишивши поза турніром Манчестер Сіті.

"Реал приїде на Етіхад без жодного страху, навіть дещо розкуто. У Реала стільки ж титулів у Лізі чемпіонів, скільки у всіх англійських команд разом узятих. Вони володіють цим турніром.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Тут доводиться грати проти історії, а не лише гравців. У клубу 14 трофеїв, а загляньте на їхню лаву запасних – Карло Анчелотті отримав чотири медалі за перемогу у Лізі чемпіонів", – сказав колишній захисник Манчестер Юнайтед в ефірі BT Sport.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.