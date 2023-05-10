Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу 09.05.2023

10 травня 2023

Реал — Манчестер Сіті, getty images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 9 травня 2023 року, 22:00.

Мадридський Реал та англійський Манчестер Сіті грали у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Сантьяго Бернабеу.

Команда Карло Анчелотті відкрила рахунок завдяки точному удару Вінісіуса, на що точним ударом відповів Кевін Де Брюйне в середині другого тайму.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу Ліги чемпіонів:

Реал — Манчестер Сіті 1:1
Голи: Вінісіус, 36 — де Брюйне, 67

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос (Чуамені, 84), Модрич (Начо, 87) — Родріго (Асенсіо, 81), Бензема, Вінісіус.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.

Попередження: Кроос, Камавінга — Гюндоган, Б. Сілва.

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