Каррагер: Якщо Ман Сіті виграє Лігу чемпіонів, то Де Брюйне стане в один ряд з Іньєстою, Хаві та Модричем

Експертна думка одного з найкращих гравців АПЛ.

Легендарний у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер вражений грою Кевіна Де Брюйне в першому півфіналі Ліги чемпіонів Реал — Манчестер Сіті 1:1.

"Якщо Сіті вийде у фінал Ліги чемпіонів, то ми говоритимемо про Кевіна Де Брюйне не тільки як про одного з найкращих півзахисників покоління, а і як про одного з найкращих в історії.

Я бачив небагато гравців, які були кращими, ніж він, а я дивлюся футбол протягом 30-40 років. Не думаю, що я бачив гравця, який пасує краще за нього, але йому просто потрібно виграти Лігу чемпіонів. Тоді він стане в один ряд з Іньєстою, Хаві та Модричем", — вважає Карра.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.