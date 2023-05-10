Гвардіола: Коли Манчестер Сіті був кращими на полі, то забивав Реал, а коли вони були кращими — забивали ми

Керманич Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Реала.

Англійський Манчестер Сіті напередодні зіграв унічию з мадридським Реалом на полі суперників у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Півфінальний матч на Станьяго Бернабеу завжди був важким іспитом для гостьової команди. У нас було кілька хороших моментів, але інколи було важко діставатись чужих воріт через якість, якою володіють футболісти Реала.

У підсумку, 1:1, і наступної середи це вже буде для нас як передчасний фінал, але він відбуватиметься для нас удома з нашими вболівальниками на трибунах.

Коли ми були кращими на полі, то забивали суперники, а коли вони були кращими — забивали ми. Якась перевернута вийшла гра.

Ми розпочинали дуже добре в першому таймі, а також у другому таймі. Вони зробили багато передач і поставили багато гравців на лівий фланг, де вони дійсно, виглядали дуже загрозливо.

Але ми забили чудовий гол зусиллями Кевіна де Брюйне, і до та після цього в нас було ще кілька моментів. Під кінець гри в них було кілька нагод. Матч був напруженим, дуже напруженим.

До команд висувались дуже великі вимоги, оскільки на полі було багато гравців із досвідом та якістю. Але тепер ми збираємося поїхати до Манчестера й подивитись, що ми можемо змінити на краще в своїй грі.

Голанд не забив? Обидва центральні захисники були поруч із ним упродовж усієї гри, тож це було не лише його провиною. Але він усе одно добре рухався й створив кілька моментів", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.