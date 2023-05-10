Де Брюйне — найкращий гравець матчу Реал — Манчестер Сіті

Півзахисник влучним пострілом зрівняв рахунок у грі.

Англійський Манчестер Сіті напередодні зіграв унічию з мадридським Реалом на полі суперників у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Єдина результативна дія збоку гостьового колективу відбулась за авторством бельгійського півзахисника Кевіна де Брюйне.

Це дозволило організаторам змагань з упевненістю визнати 31-річного виконавця найкращим гравцем зустрічі.

У тім, це не знаходить підтвердження у вигляді оцінок від статистичного порталу WhoScored, який назвав найкращим нападника Реала Вінісіуса Жуніора з оцінкою 8,1, тоді як де Брюйне набрав 7,7 балів.

Серед корисних дій бельгійця, окрім результативного пострілу, три удари вбік чужих воріт (усі — у площину), 55 дотиків до м’яча (4,2% ігрового часу), 25 точних передач із 31 (81%), із яких один був ключовими, одна вдала спроба дриблінгу та одне вибиття м’яча за межі власних володінь.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.