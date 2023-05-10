Батько Голанда: Арахіс я не кидав, ми гарно покепкували з фанатами Реала

Альфі Голанд пояснив свою поведінку на Сантьяго Бернабеу.

У Daily Mail з'явилася інформація про те, що під час півфінального матчу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Манчестер Сіті (1:1) охорона вивела батька форварда "містян" Ерлінга Голанда, Альфі Голанда, зі стадіону, оскільки він, нібито, показав непристойний жест фанатам "вершкових" і кидав у них арахіс.

Сам Альфі Голанд прокоментував цю інформацію.

"Окей, фанати Реала не були задоволеними тим, що ми святкували гол Де Брюйне. Окрім цього, нам довелося відійти від своїх місць, тому що їх не задовольнив нічийний результат 1:1.

Але я не кидав арахіс. Це неправда. Ми гарно та добродушно покепкували з фанами Реала. Вони не були раді, коли Сіті забив. Це нормально. Нам довелося відійти на 50 метрів від своїх місць. Більше нічого. Всі щасливі. Ну майже", — написав Альфі Голанд в Twitter.

Дивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті ви можете на Football.ua.