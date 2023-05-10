Карвахаль: Реал поїде до Манчестера та переможе

Керманич Реала прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Напередодні мадридський Реал на власному полі зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник "галактікос" Даніель Карвахаль після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Реал провів непоганий поєдинок та залишився з гарним враженням від протистояння та власної роботи.

Тепер ми матимемо вісім днів для того, щоб відновити власні сили й ще раз передивитись епізоди з помилками, яких ми припускались сьогодні.

Зрештою, Реал поїде до Манчестера та переможе в спробі потрапити до фіналу.

Як мені здається, Антоніо Рюдігер та Давід Алаба в парі сьогодні провели дуже хороший матч. Будемо сподіватись, що в матчі-відповіді Ерлінг Голанд так само не зможе себе реалізувати в складі суперників.

Звісно, що було б краще, якби другий матч ми грали за власних трибун. Зокрема, у попередньому сезоні всі три матчі-відповіді плей-оф відбувались на Сантьяго Бернабеу й атмосфера тоді була чаруюча.

Однак нам потрібно їхати до Манчестера без будь-яких пересторог і тим паче страху. Треба зіграти в свій футбол і бути впевненими в тому, що команда знайде свої моменти для голів", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.