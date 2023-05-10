Карвахаль: Реал поїде до Манчестера та переможе

10 травня 2023

Даніель Карвахаль, Getty Images

Керманич Реала прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Напередодні мадридський Реал на власному полі зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник "галактікос" Даніель Карвахаль після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Реал провів непоганий поєдинок та залишився з гарним враженням від протистояння та власної роботи.

Тепер ми матимемо вісім днів для того, щоб відновити власні сили й ще раз передивитись епізоди з помилками, яких ми припускались сьогодні.

Зрештою, Реал поїде до Манчестера та переможе в спробі потрапити до фіналу.

Як мені здається, Антоніо Рюдігер та Давід Алаба в парі сьогодні провели дуже хороший матч. Будемо сподіватись, що в матчі-відповіді Ерлінг Голанд так само не зможе себе реалізувати в складі суперників.

Звісно, що було б краще, якби другий матч ми грали за власних трибун. Зокрема, у попередньому сезоні всі три матчі-відповіді плей-оф відбувались на Сантьяго Бернабеу й атмосфера тоді була чаруюча.

Однак нам потрібно їхати до Манчестера без будь-яких пересторог і тим паче страху. Треба зіграти в свій футбол і бути впевненими в тому, що команда знайде свої моменти для голів", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.

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