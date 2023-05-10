Карвахаль: Реал поїде до Манчестера та переможе

Напередодні мадридський Реал на власному полі зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.
Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Захисник "галактікос" Даніель Карвахаль після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.
"Реал провів непоганий поєдинок та залишився з гарним враженням від протистояння та власної роботи.
Тепер ми матимемо вісім днів для того, щоб відновити власні сили й ще раз передивитись епізоди з помилками, яких ми припускались сьогодні.
Зрештою, Реал поїде до Манчестера та переможе в спробі потрапити до фіналу.
Як мені здається, Антоніо Рюдігер та Давід Алаба в парі сьогодні провели дуже хороший матч. Будемо сподіватись, що в матчі-відповіді Ерлінг Голанд так само не зможе себе реалізувати в складі суперників.
Звісно, що було б краще, якби другий матч ми грали за власних трибун. Зокрема, у попередньому сезоні всі три матчі-відповіді плей-оф відбувались на Сантьяго Бернабеу й атмосфера тоді була чаруюча.
Однак нам потрібно їхати до Манчестера без будь-яких пересторог і тим паче страху. Треба зіграти в свій футбол і бути впевненими в тому, що команда знайде свої моменти для голів", — заявив іспанський виконавець.
Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.